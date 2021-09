Saiba quais municípios do Acre decretaram ponto facultativo na próxima segunda-feira

Além do Governo do Estado, outros 8 municípios e a capital Rio Branco decretaram ponto facultativo na segunda-feira, 6 de setembro. A determinação saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (3).

Os municípios são Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Porto Walter, Santa Rosa e Sena Madureira.

Com o decreto do ponto facultativo, ficam os secretários e demais autoridades da Administração Pública autorizados a convocar seus servidores para expediente normal por necessidade de serviço.

Em todo o território nacional será feriado na terça-feira, 7 de setembro, data em que se comemora a independência do Brasil. A data será marcada por manifestações políticas em todos os Estados, especialmente no Acre.