Seict contrata instituto para fazer ‘diagnóstico econômico’ do Acre pagando R$ 18 mil por mês a gestor

A Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (2) um termo de colaboração entre a pasta e o Instituto de Gestão, Avaliação e Pesquisa aplicada em Ciência, Tecnologia e Inovação (Igap).

O Igap deve elaborar um diagnóstico para o desenvolvimento econômico do Acre, com foco no meio ambiente e economia, “com a demonstração das metodologias a serem utilizadas para obtenção dos objetivos propostos e o foco de atuação nos 10 municípios do Estado em que o estudo abrangerá, de acordo com o Convênio Nº 897009/2019, assinado com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)”.

“O resultado esperado da presente contratação é o alcance dos objetivos principais do ‘Diagnóstico para o Desenvolvimento Econômico do Acre: Meio Ambiente e Economia’. Dentre os quais, cita-se o fornecimento de dados estratégicos para o cumprimento dos principais objetivos e ações da Secretaria de Indústria, Ciências e Tecnologia do Acre, além de subsidiar dados para incorporação dos resultados do estudo nos próximos Programas Plurianuais (PPAs) do Estado, servindo a presente proposta como documento de orientação para o Governo do Acre nos anos seguintes, com vistas ao planejamento de médio e longo prazos”, diz um trecho do decreto.

O estudo visa apresentar resultados com dados setorizados da economia do Estado, dados secundários, mapa de financiamento de potenciais investidores e das soluções estratégicas para o crescimento econômico do Estado.

As pessoas contratadas serão beneficiadas com salários mensais. São pelo menos 10 especialistas. O coordenador geral de estudo receberá por mês R$ 18.000,00.