Senac Acre realiza reunião de alinhamento em Senador Guiomard

Representantes do Senac Acre e do Governo do Estado estiveram reunidos na manhã desta quarta-feira, 8, na sede da prefeitura de Senador Guiomard, com a gestora municipal Rosana Gomes. O objetivo era alinhar as ações e detalhes para o início das turmas do Programa Qualifica Acre (PQA) destinadas ao município.

Na oportunidade, se reuniram com a prefeita o coordenador do Programa Qualifica Acre, Evandro Araújo; a coordenadora do Núcleo de Educação Profissional do Senac em Rio Branco, Carlete Oliveira; o secretário em exercício da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), André Crespo; e a secretária de Governo do Município de Senador Guiomard, Izabel Olegário.

Pactuados desde o final de junho, as 11 turmas e 260 vagas destinadas ao município estão previstas para iniciar no próximo dia 15. “São cursos variados, como cabeleireiro, operador de computador, assistente administrativo, dentre outros, que levaremos para o município, ofertados em nossa Unidade Móvel (carreta) de Beleza. São várias áreas de oferta de cursos que chegam ao município por meio do Programa Qualifica Acre”, explicou Evandro Araújo.

O Programa Qualifica Acre tem o objetivo de ofertar cursos por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) às pessoas necessitadas que buscam um emprego, reposicionamento profissional ou empreender nos 22 municípios acreanos em parceria do Governo do Estado e Prefeituras dos municípios.