Shang Chi entra em pré-venda e mais fotos de ‘Tonha’; confira na coluna da Kelly!

DIA DO SIM

A médica Juliana Macedo e o sargento do exército, Paulo Roney casaram na última sexta – feira (27) em Epitaciolândia em uma cerimonia intimista. O casal zarpou para Rondônia onde curtirão Lua de Mel.

BDAY

A linda Charyelly Porto trocou de idade na sexta-feira (27) comemorando a data em família. Na foto a aniversariante ladeada pela mãe, Cláudia Porto e o padrasto, Karl Willian.

NIVER PEQUENO ARTUR

No dia 26 o pequeno Artur Silva, filho da pedagoga Deise Silva completou seis aninhos ganhando uma linda festa que comemorou com a família e amiguinhos. Na foto Artur com a mãe Deise.

NIVER DR. DONALD FERNANDES

No domingo o dia foi todo do ex-deputado, doutor Donald Fernandes que ganhou todo carinho por ser uma pessoa super do bem. Parabéns!

GLAMOUR

No glamour desta semana o lindo casal Francineudo Costa e Luziane Santiago em um belo click.

TONHA

Na quarta-feira (25) a atriz acreana Catarina Cândida fez apresentação do seu novo espetáculo, chamado “Tonha” na Usina de Arte para convidados e na quinta – feira para o público geral.

“Tonha” é um monólogo que fala sobre a vida da mulher no seringal, e escrito por Catarina.

CURSO

A micropigmentadora, Halyne Lessa faz um trabalho de qualidade, especialista em sobrancelha e lábios, também oferece a despigmentação a laser e instrutora de cursos de designer de sobrancelhas. Na foto certificando Jéssica Rodrigues que participou do curso de Designer de Sobrancelha.

INAUGURAÇÃO

No sábado inaugurou em Epitaciolândia a PUB Bariloche, o antenado Camilo Lima prestigiou a inauguração com os amigos, Cléber Bueno e Fabrycia Farias.

MARCIA BACKS – AMANDITA

Fique mais linda pagando pouco e com produtos de primeira, isso mesmo! Então não perca a promoção do Amandita Espaço da Beleza e com os cuidados da Hair Stylist, Marcia Backes.

Hidratação + Escova por R$50,00

Quarta – feira, manicure e pedicure por R$40,00

Contato: 99900-2149

CINE ARAÚJO

Shang Chi entra em pré-venda no Cine Araújo no Via Verde Shopping

Cinema funciona com 50% da capacidade e segue regras de biossegurança

Shang Chi é a estreia da semana do Cine Araújo. Continua na pré-venda After 3 – Depois do Desencontro. Os ingressos podem ser comprados através do site https://www.ingresso.com/rio-branco/home/filmes.

E finalmente o tão aguardado lançamento da Marvel chegou. Desde a liberação do trailer, Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis está dando o que falar e os fãs já não veem a hora de assistir esse aclamado nas telinhas. Mas é aquele ditado “já estivemos mais longe”. O longa conta a história de Shang Chi (Simu Liu), um rapaz que foi criado em reclusão por seu pai, sendo treinado em artes marciais. Porém, quando ele acaba tendo o seu primeiro contato com o resto do mundo, ele logo percebe que o seu pai não é tão bonzinho como dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar. Uma nova aventura está prestes a começar, então já garanta o seu ingresso na pré-venda no Cine Araújo e se prepare para esse filme que promete.

Contagem regressiva para o casal mais quente das telinhas. Tessa e Hardin estão de volta para o terceiro filme dessa saga amada no mundo todo, After – Depois do Desencontro. Após as reviravoltas e acontecimentos do último longa, Tessa e Hardin seguem com seu relacionamento ardente. Porém, nem tudo é um mar de rosas e os pombinhos se encontram em uma situação difícil ao precisarem decidir se o futuro de ambos continuará entrelaçado depois da formatura. A jovem deseja ir para Seattle e conquistar o emprego dos sonhos, já o rapaz deseja voltar para sua amada Londres, para ficarem juntos alguém terá que desistir de sua vontade. Como se não bastasse a relação balançada e o amor deles à prova, os dois ainda precisam lidar com as descobertas relacionadas à família de ambos.

CLÍNICA DR. ANA CAROLINA

Dormir bem e ter um organismo funcionando bem todo mundo quer, então aproveita a promoção da Dr. Ana Carolina com Massagem Relaxante e SPA Detox por apenas R$ 120,00.

Uma massagem relaxante equivale a 8 horas de sono profundo.

O SPA Detox é um tratamento incrível possui alta eficácia na desintoxicação do organismo, eliminando toxinas provenientes de medicamentos, alimentos industrializados, cigarro, poluição e metais pesados.

Com isso ele normaliza as funções orgânicas, desintoxica órgãos como: fígado, rins, intestino, acelerando o metabolismo, auxiliando na eliminação do peso, e melhorando a circulação sanguínea, atuando no equilíbrio do organismo.

Corra e agende para não perder essa promoção e os benefícios!

Contato: 99927-1511