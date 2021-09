Tourão do Humaitá supera o Vasco e conquista 1º turno do Acreanão 2021

Uma vitória sobre o Vasco da Gama por 2 a 0, ocorrida na noite desta quinta-feira (9), no estádio Florestão, pela nona e última rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano, garantiu ao Humaitá o título inédito e invicto do primeiro turno do Campeonato Acreano.

O volante Marquinhos, aos quatro minutos da primeira etapa, abriu o caminho da vitória do Tourão. Na etapa complementar, o time de Porto Acre ampliou a vantagem com gol do atacante Aldair, aos cinco minutos do segundo tempo.

Calendário

Com o triunfo da conquista do primeiro turno, o Humaitá garantir calendário nas competições nacionais do próximo ano. O Tourão vai jogar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D. Essa será a primeira participação do clube numa disputa de Copa do Brasil e a única experiência do clube em torneios nacionais ocorreu numa edição de Copa Verde.

Título invicto

O Humaitá conquistou o primeiro turno de forma invicto. O time do técnico Marcio Parreiras entrou em campo em oito oportunidades. Foram seis vitórias e dois empates. O Tourão ainda marcou 20 gols e sofreu apenas três.

De saída

O meia Kariri e o lateral direito Xavão irão deixar o Tourão do Humaitá. Os dois atletas, segundo informações, teriam recebido propostas de outros clubes, mas os nomes das equipes ainda não foram divulgados.

Com a saída da dupla, a diretoria do Tourão vai ao mercado para buscar substitutos.

Eliminado

Com a derrota para o Tourão, o Vasco-AC está fora da disputa do returno do Campeonato Acreano. O Almirante chegou na última rodada com chances de classificação, mas precisava vencer o Humaitá e torcer ainda por um tropeço do Rio Branco diante do Atlético Acreano.

O Vasco da Gama encerra sua participação no estadual na quinta posição com 10 pontos, três vitórias, um empate e quatro derrotas, 13 gols marcados e 13 sofridos em oito jogos.

Próximos jogos

O Humaitá espera a divulgação da tabela do segundo turno do estadual para saber quando volta a campo. O Vasco-AC só volta a disputar jogos oficiais no Campeonato Acreano de 2022.