Whindersson Nunes deu um chega pra lá no internauta que sugeriu ao humorista financiar o time Vasco da Gama para realizar a contratação do jogador Philippe Coutinho. No tuíte, o perfil @bacalhaudazoeir ainda comparou a atitude de Felipe Neto e Marcelo Adnet, que fizeram isso pelo Botafogo, time do coração dos dois. “Tá na hora do Whindersson Nunes gastar seus milhões com o Vasco, juntar com outro vascaíno famoso e trazer o Coutinho de volta”, disse o perfil.

Whindersson não curtiu e rebateu: “Tô financiando uma pesquisa para um motor adaptado para motorizar qualquer tipo de cadeira de rodas e um dispositivo que deixa uma mancha fluorescente nos buracos das estradas pra ninguém se acidentar à noite, já que não tapam os buracos. Não vou gastar nada com time, só torcer”.