Uma semana após ‘pedido de demissão’ de Sinhasique, Gladson ainda não tem nome para o cargo

O governador Gladson Cameli ainda não escolheu quem vai ocupar a vaga de secretária de Empreendedorismo e Turismo que será deixada pela ex-deputada Eliane Sinhasique até o fim desse mês.

A informação foi dada à reportagem do ContilNet pela porta-voz do governo, Mirla Miranda. O desligamento oficial de Sinhasique será feito no próximo dia 30, quando também deve ser publicada sua exoneração no Diário Oficial do Estado (DOE).

SAIBA MAIS: Governo do Acre se posiciona após pedido de exoneração de Sinhasique e revela motivo

“O governador ainda não pensou em um nome para ocupar a vaga, mas deve divulgar isso após a saída da Eliane”, disse Miranda.

Já faz uma semana que a ex-deputada abriu mão do cargo. A notícia foi divulgada por ela em seu perfil nas redes sociais, no último dia 7, minutos após o governo comemorar o feriado da Independência do Brasil em uma cerimônia que contou com a participação dela.

A secretária iniciou o texto dizendo que “está de aviso prévio” e “pediu demissão”.

“Como assim??? Tá louca??? Estou. Estou louca de amores por minha família, por mim mesma e pela possibilidade de começar algo novo em outro lugar. Depois dos 50 a gente precisa estar bem perto de quem a gente ama e precisa da nossa presença, do nosso colo, do nosso apoio moral e dos nossos cuidados”, escreveu.