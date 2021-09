Urgente: soldado é ferido com tiro de fuzil no peito dentro do 7° BEC em Rio Branco

O soldado do Exército Brasileiro identificado como Carlos Vitor de Matos Silva, de 18 anos, foi ferido com um tiro no peito na tarde deste sábado (11), dentro do 7° Batalhão de Engenharia e Construção (7°BEC), localizado na Avenida Nações Unidas, no bairro do 7° BEC, em Rio Branco.

Segundo informações de um recruta, Carlos estava de plantão no Batalhão e usando um fuzil calibre 7,62 e acabou efetuando um tiro contra o próprio peito, tendo em vista que o projétil acabou transfixando o corpo.

A guarnição que estava de plantão acabou acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que deu os primeiros atendimentos e encaminhou Carlos para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Ainda segundo informações, a vítima foi atendida pela equipe do trauma e foi levada para o centro cirúrgico e está fora do risco de morte.

Após o acidente, a área foi isolada para o trabalho da perícia Criminal. Policiais Militares e Civis chegaram a ir até o batalhão, mas não foram autorizados a entrar pois a jurisdição é Federal. A Polícia Federal esteve no local e colheu as primeiras informações e realizou a perícia no local.

A vítima disse a um funcionário do PS que está passando por problemas na família e que está sofrendo com depressão.