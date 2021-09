A bandeira quadriculada do GP da Itália foi dada ainda na manhã de domingo, mas as discussões a respeito do acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, que tirou os dois da corrida, estão longe do fim.

Inclusive, a F1 liberou nesta terça-feira imagens inéditas da colisão entre a dupla de postulantes ao título a partir da câmera 360º, instalada nos carros de forma compulsória a partir de 2018.