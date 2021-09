Ventania destelha casas, derruba torre e surpreende acreanos em várias cidades; fotos e vídeos

Pelo menos três cidades acreanas sentiram os impactos de uma forte ventania. Repentinamente, o tempo – até então ensolarado – mudou e ventos destruíram casas, árvores e outros patrimônios.

Informações preliminares que chegam à redação do ContilNet dão conta de que Rio Branco, Senador Guiomard e Plácido de Castro registraram prejuízos.

As primeiras informações vieram da Capital. “Fortes ventos registrados na região da Vila Acre”, acionou uma fonte do site. Minutos depois, nossa reportagem recebeu imagens das ventanias em Senador Guiomard, que chegaram a derrubar paredes e telhado de uma conhecida igreja. Até o fechamento deste material, não obtivemos autorização para reproduzir as mídias.

Em Plácido de Castro, altura do KM 97 – trevo, informações da PRF dão conta de uma torre que foi ao chão, em virtude das fortes ventanias.

Veja (em atualização contínua):