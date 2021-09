Vestido com camisa vermelha, menino tem bicicleta esmagada durante manifestação pró-Bolsonaro no AC

A história que passo a contar a seguir seria cômica se não fosse ameaçadora, uma quase tragédia: você me acredita, leitor que, aqui em Rio Branco, no Acre, onde as pessoas, em sua grande maioria, ainda se conhecem, um apoiador do presidente Jair Bolosonaro, nos rescaldo das manifestações de 7 de Setembro, passou por cima da bicicleta de uma criança só porque o menino estava vestido com uma camiseta vermelha e, sobre o peito, com uma estrela… branca!

O caso foi denunciado em redes sociais, pela mãe da criança, uma publicitária de Rio Branco cujo nome eu vou poupar de citar. Segundo ela, o bolsonarista – cujo nome ela não revelou – que esmagou com o carro a bicicleta de seu filho deve ter confundido a camisa vermelha, coma estrela, com uma blusa do PT, que usa a mesma cor e a estrela vermelha. Só que a camisa que o garoto vestia era, acredite, do Rio Branco Futebol Clube, o mais tradicional time do futebol acreano.

Se não acreditam, fiquem com o que diz a mãe da criança: “Uma camisa do Rio Branco Futebol Clube quase dá um problema maior. Victor foi fazer um “mandado” e alguns minutos depois me liga:

– Mãe passaram por cima da minha bicicleta!

Minha primeira reação foi perguntar como ele tava. Graças a Deus bem! A mãe da criança prossegue: “Um senhor, em um carro estacionado, com uma bandeira do Brasil pendurada na janela (provavelmente estava na passeata em prol do Bolsonaro), esperou ele entrar no mercadinho e passou por cima da bicicleta”.

A causa era a cor da camisa e a tal estrela, ela desconfia. “Acredito eu, devido a blusa ser vermelha e com uma estrela branca na frente, ele pensou que devia ser algum petista, esquerdista e todos os istas da vida. Onde quero chegar com isso? Meu filho hoje poderia ter sofrido um “acidente” pelo simples fato de estar com uma blusa que era do avô e é VERMELHA. É esse tipo de gente que o BOLSONARO acha que é decente, graças a Deus apenas danos materiais”.

Por fim, a mãe do menor conclui: “Mas se esse senhor tivesse acertado meu filho? E se meu filho tivesse se machucado? Agora mais do que nunca vou GRITAR E FALAR TODOS OS DIAS #FORABOLSONAROGENOCIDA. #FORABOLSONARO”