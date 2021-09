Vídeo: noivo fratura a coluna após ser jogado para o alto por convidados de casamento

Um noivo fraturou a coluna durante seu o próprio casamento quando o jogaram para o alto durante a celebração.

O noivo, de 31 anos, foi jogado para o alto, mas acabou virando de cabeça para baixo na queda. Os homens que participaram da “brincadeira” não conseguiram agarrá-lo e ele atingiu o chão com a nuca.

Assista:

De acordo com relatos da mídia local, os convidados pioraram o quadro da lesão pegando o noivo e o colocando sentado em uma cadeira antes que os paramédicos chegassem.

“Eu não deveria ter sido movido quando estava caído no chão”, disse o noivo mais tarde, de acordo com o site “Bihorjust”.

A festa de casamento continuou depois que o noivo foi levado a um hospital com a noiva e familiares.

O romeno, identificado como Liviu Filimon, não descartou a possibilidade de processar os convidados por terem causado sua séria contusão na coluna vertebral:

“Eles me jogaram para cima uma vez, depois, quando me jogaram pela segunda vez, me deixaram cair de costas. Procurei uma advogada, mas ainda estou pensando no que vou fazer.”

Inicialmente, logo após o acidente, Liviu não conseguia mover totalmente a perna esquerda. No dia, seguinte, porém, após atendimento, ele voltou a mexer as duas pernas.

O romeno tem até três meses para apresentar queixa.