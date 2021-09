Whatsapp 2021: Confira a lista de celulares que ficarão sem o aplicativo

O WhatsApp não irá operar em alguns aparelhos já a partir de novembro. Devido as últimas tecnologias, dispositivos que apresentam sistemas operacionais Android 4.0.4 ou anteriores ou que sejam iOS 9 ou inferiores, ficarão sem o aplicativo. Desta forma, o mensageiro se torna incompatível.

A plataforma de mensagens instantâneas, a mais utilizada no Brasil, conta com cerca de 120 milhões de usuários. Veja a lista de modelos de celulares que ficarão sem acesso ao WhatsApp a partir de novembro:

Samsung: Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2;

LG: Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II;

Sony: Xperia;

Huawei: Ascend Mate and Ascend D2;

Apple: iPhone SE, 6S, and 6S Plus.

A ação pode prejudicar milhares de cidadãos brasileiros, uma vez que o bloqueio limitará o público atingido no envio de mensagens durante conversas informais bem como no âmbito profissional. O aplicativo é bastante utilizado por empresas e outras instituições.

Para que as pessoas continuem utilizando o WhatsApp, será necessário atualizar o dispositivo com uma versão mais recente do sistema operacional que, inclusive, atenda aos requisitos de operação do mensageiro.

Contudo, vale ressaltar que o aplicativo tem implementado várias melhorias para oferecer a melhor experiência aos seus usuários. Dentre as novidades, está o envio de fotos e vídeos de modo temporário ou de visualização única, além disso, ainda em teste está a funcionalidade de acessar até quatro dispositivos diferentes e simultaneamente com a mesma conta.