4ª Feira dos Feirantes e III Encontro de Mulheres são realizados na Central de Abastecimento de Rio Branco

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, realiza a IV Feira em Homenagem ao Dia Nacional do Feirante e III Encontro de Mulheres da Unisol Brasil, por meio da secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), e a secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) esteve presente no evento para dar apoio e garantir que estará sempre em defesa dos direitos e da dignidade da pessoa humana dos rio-branquenses, sem distinção de qualquer natureza.

A feira é realizada na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa) e termina neste sábado, 30.

O evento tem como objetivo promover a semana em homenagem ao dia Nacional do Feirante no Acre, buscando fortalecer as feiras regionais da agricultura familiar e economia solidária, valorizando as iniciativas culturais, no tocante a organização, formação e processos produtivos e da comercialização dos produtos e fortalecer o protagonismo feminino.

O público alvo são os empreendimentos da Economia Solidária, cooperativas e Associações de Produtores Familiares Rurais e Urbanos.

Durante o evento ocorreu o III Encontro das Cooperativas e Empreendimentos Solidários – UNISOL Brasil. Mulheres de várias associações estiveram presentes e assistiram palestras, conheceram o projeto das novas estruturas da Safra e discutiram estratégias de melhoria nas condições de trabalho, como também o percentual de desenvolvimento que se encontra o município. A pauta principal foi a instabilidade alimentar que atualmente vivem as pessoas no Estado do Acre e estratégias de trabalho para que no município de Rio Branco essa realidade possa ser mudada.

Segundo a diretora de Direitos Humanos da SASDH, Rila Freze o evento é muito significativo, pois é uma atividade que promove o desenvolvimento econômico e social do município. “Fortalecer e apoiar o produtor é gerar emprego e renda, e isso é a garantia dos Direitos Humanos da nossa população”, explicou Rila.