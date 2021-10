A Família Addams 2: Pé na Estrada e Espíritos Obscuros estreiam no Cine Araújo; veja programação do feriadão

A promoção Auxílio Diversão reinicia em novo formato nesta quinta-feira, 28. Com a promoção, os ingressos podem ser adquiridos de segunda a sexta-feira por R$10,00 (inteira R$20,00, meia R$10,00) e no sábado e domingo por R$12,00 (inteira R$24,00, meia R$12,00). As compras podem ser feitas na bilheteria do Cine Araújo, nos canais de autoatendimento próximos ao cinema e no site www.ingresso.com.

A Família Addams 2: Pé na Estrada é uma animação infantil distribuída pela Universal. Nesta nova sequência os Addams vivem aventuras malucas e se envolvem em confrontos hilariantes com todos os tipos de personagens desavisados. Sempre fiel a si mesma, a Família Addams traz seu ícone fantasmagórico e excêntrico aonde quer que vá. No longa, Charlize Theron dá vida a matriarca da família, Mortícia Addams.

Espíritos Obscuros é um filme de terror sobrenatural que conquistou 68% de aprovação no Rotten Tomatoes e, além disso, tem como produtor o mexicano Guillermo del Toro. O longa é inspirado na lenda do Wendigo, história ancestral de povos indígenas da América do Norte, para criar uma trama sombria. O enredo do filme segue uma professora escolar e seu irmão policial em uma pequena cidade do Oregon, onde eles se convencem de que um de seus alunos está abrigando uma criatura sobrenatural.

E continuam em cartaz os filmes: Venom: Tempo de Carnificina, Halloween Kills: O Terror Continua, Duna e Ron Bugado.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SALA 01 (2D) – RON BUGADO – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 106 MIN – verificar classificação

SAB E DOM TER: 13H

SALA 01 (2D) – ESPÍRITOS OBSCUROS – DUBLADO

TERROR – 100 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15h15, 17h25, 19h35 e 21h45

____________________________________

SALA 02 (2D) – A FAMÍLIA ADDAMS 2: PÉ NA ESTRADA – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 106 MIN – verificar classificação

SAB, DOM E TER: 13H

Diariamente: 15h, 17h e 19h

SALA 02 (2D) – DUNA – DUBLADO

FICÇÃO CIENTÍFICA – 155 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21h

____________________________________

SALA 03 (2D) – DUNA – DUBLADO

FICÇÃO CIENTÍFICA – 155 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16h

SALA 03 (2D) – VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA – DUBLADO

AÇÃO/AVENTURA – 97 MIN – verificar classificação

SAB, DOM E TER: 14H

Diariamente: 19h e 21h05

____________________________________

SALA 04 (2D) – VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA – DUBLADO

AÇÃO/AVENTURA – 97 MIN – verificar classificação

SAB, DOM E TER: 13H25

Diariamente: 15h30, 17h35, 19h40 e 21h45

_____________________________________

SALA 05 (2D) – RON BUGADO – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 106 MIN – verificar classificação

Diariamente: 14h15

SALA 05 (2D) – ESPÍRITOS OBSCUROS – DUBLADO

TERROR – 100 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16h20

SALA 05 (2D) – DUNA – DUBLADO

FICÇÃO CIENTÍFICA – 155 MIN – verificar classificação

Diariamente: 18h30

SALA 05 (2D) – VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA – DUBLADO

AÇÃO/AVENTURA – 97 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21h30

________________________________________

SALA 06 (2D) – HALLOWEEN KILLS: O TERROR CONTINUA – DUBLADO

TERROR – 105 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15h15

SALA 06 (2D) – A FAMÍLIA ADDAMS 2: PÉ NA ESTRADA – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 106 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h30 e 19h30

SALA 06 (2D) – ESPÍRITOS OBSCUROS – LEGENDADO

TERROR – 100 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21h30

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO