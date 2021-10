AC registra sensação térmica de 42ºC e semana promete ser de altas temperaturas, mas frio polar chega no sábado

Às 14 horas desta segunda-feira (11), a sensação térmica no Acre chegou a 42ºC. Os termômetros marcavam uma temperatura de 36ºC.

Segundo o pesquisador Davi Friale, as altas temperaturas devem continuar por toda a semana. Na quarta-feira (13), por exemplo, os termômetros devem marcar máxima de 38ºC.

A boa notícia é que a chegada de uma onda de frio polar no próximo sábado (16). Segundo Friale, a mudança de tempo vem provocando temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda pontual de granizo, na maior parte do Acre, por conta disso já na sexta (15), o tempo começa a mudar e “poderão ocorrer chuvas passageiras e pontuais, com possibilidade, inclusive, de temporais, principalmente a partir do fim da tarde e durante a noite para o dia seguinte”, avisa o pesquisador.