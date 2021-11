Acreana oferece consultoria de moda e estilo para identificar melhores cores e peças em você

Funcionária pública há pelo menos 19 anos, a acreana Érica de Araújo Andrade transformou o seu desejo de se vestir bem em uma formação e em seu segundo trabalho.

Atualmente, ela é especialista em consultoria de moda e estilo, em Rio Branco.

Tudo começou quando a acreana decidiu fazer os cursos. “Nasceu da necessidade me vestir bem, sem ter a certeza do que eu faria após isso, além de usar o conhecimento a meu favor”, disse à reportagem do ContilNet.

Érica conta que sentia a necessidade de entender quais seriam as cores de roupa que mais lhe cairiam bem e os modelos ideais para o seu corpo, mas não encontrava um profissional nas lojas ou em outro espaço que pudesse dar uma direção nesse sentido.

Habilitada para as consultorias, a servidora pública começou a atender as pessoas da família e foi tendo o seu trabalho conhecido pelas redes sociais e a partir das indicações.

“Quando estudei e passei a entender quais eram as cores mais interessantes e modelos ideais para o meu corpo, tudo mudou. Foi assim também com quem eu atendi e atendo até hoje”, argumentou.

Araújo realiza teste de coloração pessoal (tons que favorecem), teste de visagismo – em que verifica formato de rosto e identifica melhores acessórios para suas clientes -, biótipo corporal (formato de corpo e melhores peças para cada caimento) e o teste para descobrir qual o estilo pessoal – formal, informal, romântico ou sexy.

“Minhas clientes, quando identificam tudo isso, passam a ficar muito mais bonitas e comentam que as pessoas reparam nas ruas, no trabalho, etc”, diz Érica.

A especialista em moda está disponível no Instagram, pelo @erica.dearaujo. Os interessados em alguma das consultorias podem entrar em contato com ela pelo direct.