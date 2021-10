Adolescente é apreendido em flagrante vendendo cocaína e maconha em Rio Branco

Com ele foram apreendidas 32 trouxinhas de cocaína, 47 tabletes de maconha e quantia de 241 reais. O adolescente recebeu voz de apreensão e foi conduzido à delegacia para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas na tarde desta terça-feira, 19, por policiais do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM). A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo no Parque das Palmeiras, na capital.

