Alexa PenaVega, atriz de Os Pequenos Espiões, decepa dedo do filho de dois anos em acidente doméstico

Em uma postagem feita nesta quinta-feira (21) em seu perfil no Instagram, Alexa PenaVega contou que fechou a porta do banheiro e acabou prendendo o dedo da criança na dobradiça. A atriz também disse estar rezando pelas pessoas que desejam o mal aos outros e, em especial, a ela.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!