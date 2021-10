Anta é capturada por bombeiros após ser flagrada caminhando por ruas no interior do Acre

O Corpo de Bombeiros capturou, na noite de terça-feira (22), uma anta que caminhava pelas ruas de um bairro do município de Feijó, no interior do Acre.

Moradores avistaram o animal de grande porte e ficaram surpresos com o seu tamanho.

De acordo com os agentes que atenderam a ocorrência, o selvagem é dócil e, por isso, foi fácil capturá-lo. Os cachorros do bairro ainda tentaram o atacar.

Por conta da falta de um espaço na cidade que acolha o animal, o órgão decidiu deixá-lo em uma propriedade rural, provisoriamente.