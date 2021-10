Apesar do aumento no número de inscritos do Enem 2021, Acre apresenta queda de quase 50% em comparação com edição anterior

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) atualizou na última sexta-feira (23) o quantitativo de estudantes que se inscreveram para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021. No total, foram 20.806 alunos inscritos, um acréscimo de quase 2,5 mil em decorrência da reabertura do prazo de inscrição.

Os dados divulgados em meados do mês de julho deste ano apontavam para um número de 18.375 pessoas inscritas. Como o Supremo Tribunal Federal (STF) ordenou que o Inep reabrisse as inscrições para estudantes que não compareceram na edição do Enem 2020 e que não justificaram ausência, o número subiu consideravelmente.

Em termos quantitativos, foram 1.961 inscrições concluídas neste período, e mais 470 na modalidade de Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL).

A nível nacional, 3.109.762 pessoas se inscreveram no período regular, e 280.145 no período de prorrogações. Já para o Enem PPL, 52.262 inscrições foram confirmadas até o momento. Estes são os números mais baixos 2005, quando pouco mais de 3,04 milhões se inscreveram para prestar o exame.

ENEM 2020

Mesmo com abstenção recorde de quase 55% nos dias de aplicação de prova, a quantidade de inscritos na edição anterior foi de 40.674.

Em comparação com este ano, o Enem apresentou uma queda de inscritos de, aproximadamente, 48,84%, já que mesmo com a prorrogação do período de inscrição, o número não conseguiu chegar nem na metade do quantitativo do Enem 2020.

Na realidade, este é o menor número desde 2013, quando quase 59 mil pessoas confirmaram inscrição.

CRONOGRAMA

Os dias de aplicação do Enem 2021 estão marcados para 21 e 28 de novembro, e o gabarito a ser lançado no dia 02 de dezembro. Com relação aos locais de prova, está previsto para sair já nesta segunda-feira (25), na Página do Participante. Neste ano, tanto as provas físicas como as digitais serão aplicadas nos mesmos dias, com perguntas iguais.