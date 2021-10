Assessor técnico, consultor de vendas e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta terça-feira

O ContilNet separou nesta terça-feira (19), sete vagas disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As oportunidades são para assessor técnico, eletricista de inspeção I, analista de mídia, coordenador comercial, assistente comercial, consultor de vendas e promotor de divulgação.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link que estão abaixo das descrições.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Assessor Técnico: Formação em algum curso (técnico ou acadêmico) de engenharia (eletrônica, mecânica, mecatrônica…), conhecimento básico/avançado em pacote Office, transporte próprio (carro ou moto), disponibilidade de horário nos finais de semana e plantões noturnos se necessário, disponibilidade para viagens para outras cidades para instalação de equipamentos, dentre outros. Para mais informações, bem como para se candidatar à vaga, basta clicar aqui.

– Eletricista de Inspeção I: Executar serviços de inspeção, visando à redução de perdas de energia elétrica, realizar manutenções no sistema elétrico e manobras em SE’s e LD’s, identificar, autuar e corrigir irregularidades no sistema de medição, suspender o fornecimento de unidades consumidoras com irregularidades e retirar ligações clandestinas, dentre outros. É preciso ter ensino médio completo, CNH categoria AB, e é desejável ter Curso NR-10 Básico e Complementar, curso de Eletricista de Rede de Distribuição do SENAI e conhecimento básico de Sistemas Elétricos. Para se candidatar, clique aqui.

– Analista de Mídia: Criação e otimização de campanhas Google Ads, Criação e otimização de campanhas Facebook Ads, acompanhamento de performance das contas. Conhecimento em Google Ads, conhecimento em gerenciador de negócios (Facebook Ads), gostar de métricas, certificação Google e Facebook será um diferencial. Para se candidatar, clique aqui.

– Coordenador Comercial na “Eucatur”: Realizar a análise de estratégias de vendas e acompanhamento da concorrência, identificar e sugerir oportunidades de negócio na área de cargas e passageiros, acompanhar a equipe de vendas, estabelecendo prioridades e gerenciamento de metas e indicadores, avaliar eficiência de visitas, controle de prospecção, eficácia de rota e gestão do relacionamento com os clientes, realizar os processos inerentes a Gestão da Equipe Comercial. Para esta função, necessário ter disponibilidade para viagens, desejável conhecimento intermediário em planilhas e indicadores, conhecimento na área, preferencialmente no setor de transporte de passageiros e cargas, necessário ter atuado com gestão de equipe. Para se candidatar, clique aqui.

– Assistente Comercial de Seguros: Realizar venda externa de seguros novos de automóveis, atendimento, negociação, entre outras atividades. Grau de Instrução: Ensino Médio Completo. Conhecimento: Pacote Office nível avançado e boa digitação. Necessário Habilitação e veículo próprio. Salário Fixo de R$ 1.087,00 + 8% de Comissão. Horário: Segunda a Sexta-feira das 07h30 às 17h30 com 2 horas de almoço. Clique aqui para conferir mais informações e se candidatar à vaga.

– Consultor de Vendas na “Inffantile”: Exigências para seleção dos candidatos: enviar um vídeo de 40 segundos respondendo as perguntas “nos conte sobre você” e “por que deseja trabalhar com a gente?” junto com um currículo ao e-mail currí[email protected].

– Promotor de divulgação na “GAV Resorts”: Prospecção de clientes em diversos estabelecimentos como restaurantes, postos de gasolina, dentre outros locais. Preenchimento de cupons para análise de possíveis cliente e apresentação de imagens e informações do Resort. Precisa ter ensino médio completo, boa comunicação, agilidade e resiliência, ter atuado com vendas, atendimento ao público, divulgação de produtos e áreas afins. A média salarial é de R$2,5 mil e a empresa fornece ajuda de custo com alimentação e transporte. Para se candidatar, basta enviar o currículo com o título da vaga no assunto para o e-mail [email protected] ou no WhatsApp (62) 98541-0039.