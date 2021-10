Auxiliar de loja, atendente e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta terça-feira

O ContilNet separou nesta terça-feira (12), quatro vagas disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco. As oportunidades são para conferente de estoque, auxiliar de loja, atendente jr. e assistente de redação.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link que estão abaixo das descrições.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Conferente de estoque na “ISAO”: É precisoter capacidade de rápido aprendizado, disponibilidade de horário, ensino médio completo, ser maior de idade. O serviço será executado em forma de uma diária, no qual será realizado uma contagem dos produtos no estoque de um supermercado no período noturno. Para enviar os currículos, basta clicar aqui.

– Auxiliar de Loja na “Pague Menos” do Morada do Sol (vaga para Pessoa com Deficiência): Garantir a organização da farmácia e auxiliar nas atividades necessárias, receber a mercadoria da loja e realizar a conferência, armazenar os produtos em seus devidos locais nas prateleiras e etiquetá-los, organizar as filas dos caixas e entregar encarte aos clientes. As atividades serão realizadas respeitando as limitações de cada pessoa. Para se candidatar, basta clicar aqui.

– Atendente Jr. na LIQ: Atendimento ao cliente, ativo e/ou receptivo, para produtos ou serviços de diferentes segmentos do mercado. Não é necessário experiência, mas é preciso ter capacidade analítica, conhecimentos em informática, controle emocional e agilidade. A carga horária diária é de 6h20 com escala de trabalho semanal 6×1 (com folgas alternadas). Para se candidatar, basta clicar aqui.

– Assistente de redação na “Tec Concursos” (LinkedIn): Vaga PJ, carga horária esperada de 30 horas semanais, com salário de R$ 2.160,00 (R$18/hora). As funções são: apoiar o analista de Redação SEO com o desenvolvimento de briefings, produção de texto e revisão dos conteúdos, realizar implementação de conteúdo no blog, dentre outros.