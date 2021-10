O presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter nesta terça (12/10) para rebater uma declaração da apresentadora Xuxa Meneghel, que pediu que os apoiadores do mandatário deixassem de segui-la no Instagram e de falar com ela.

Junto a um notícia com a solicitação da artista, ele escreveu: “Se você apoia Xuxa, peço que nos siga. Seria uma satisfação apontar fatos omitidos para que possamos sempre melhorar e unir nosso país!” A mensagem teve mais de 13 mil curtidas.

