Campo do Florentino: “A gente começou jogando aqui com bola de seringa”, relembra morador de Sena Madureira

Palco de grandes e memoráveis campeonatos ao longo dos anos, o campo do Florentino que fica localizado no Bairro de mesmo nome, em Sena Madureira, é considerado um dos mais tradicionais do município. Foi implantado há mais de 50 anos e até hoje é frequentado por jovens, adultos e demais pessoas da comunidade.

Aos 64 anos de idade, o funcionário municipal João Moreno, radicado no Bairro Florentino, testemunhou vários momentos marcantes do Esporte no referido campo. Aliás, ele ajudou em sua implantação juntamente com seu tio Floriano Moreno (Já falecido), e outros colaboradores. “Me lembro bem que aqui era só rinchão. Naquele tempo não tinha máquina, nem nada. Meu tio Floriano arrancava o rinchão com as mãos. Depois foram chegando mais pessoas pra ajudar até concluirmos o campo. A gente jogava com bola de seringa”, relembra.

Inúmeros campeonatos foram realizados no campo do Florentino, sendo, muitas vezes, o único divertimento da referida comunidade. “O nosso time (Bom Sucesso), ganhou vários campeonatos. Houve um tempo em que a principal rivalidade era a Eletroacre, mas era algo sadio, que ficava dentro de campo. Nunca a Polícia teve trabalho por causa de confusão aqui”, relatou.

Mesmo antes da pandemia da Covid-19, a realização de campeonatos no tradicional Florentino já vinha perdendo forças. Com a pandemia é que parou mesmo. “Esse campo ainda é o nosso principal divertimento. Esperamos que volte a tradição com a realização dos campeonatos, por isso, pedimos o apoio do poder público nesse sentido. Não vamos deixar no esquecimento um dos campos mais tradicionais de Sena Madureira”, finalizou.

Embora não tenha campeonato, a juventude comparece praticamente todas as tardes ao gramado do Florentino para jogar.