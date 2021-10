Carreata das crianças: Projeto União Solidária realiza entrega de brinquedos na capital

O dia das crianças, celebrado no dia 12 de outubro, foi comemorado com a entrega de brinquedos e um momento de diversão para as crianças das comunidades Barro Vermelho e Comunidade Ribeirinha da Transacreana com o projeto União Solidária. O projeto realizou ações simultâneas no Acre e no Ceará.

De acordo com Robson Fardel, idealizador do projeto, a entrega dos presentes ocorreu em carreata com os voluntários. “As crianças foram recebidas por diversos personagens. Tivemos distribuição de brinquedos, geladinho, chocolate, cachorro quente, pintura facial e outros atrativos. Por se tratar de zona rural nossa maior dificuldade foi o acesso até as comunidades, mas nada impediu que nossas ações fossem realizadas”, afirma.

As ações simultâneas no Acre e Ceará foram realizadas, com entrega de brinquedos para mais de 700 crianças entre os estados; No Ceará, mais de 200 crianças foram beneficiadas nas Comunidades do Barrocão e Ancuri.

“O projeto avalia como positivo o sucesso dos dois dias de ações, e já se planeja para a próxima ação que será com a temática alusiva ao Natal. Aproveitamos a oportunidade para convidar a população rio-branquense para conhecer e colaborar com nosso trabalho”, enfatiza Robson.