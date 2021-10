Os cristãos católicos celebraram em todo o país, nesta terça-feira (12), o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

A festa contou com procissões, missas e novenas em homenagem à santa que tem milhares de devotos.

No Acre, as comemorações não foram diferentes. Em Rio Branco, uma carreata com a imagem foi realizada no bairro do Bosque. Confira os registros!