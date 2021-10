Colisão entre motos deixa três pessoas feridas em ramal na Transacreana; um teve traumatismo

Os motociclistas Alciney Silva de Souza, 39 anos, Thiago da Silva Lopes, 27, e Bruno Souza Monteiro, 26, ficaram gravemente feridos após um acidente de trânsito, no final da manhã desta sexta-feira (1), em um ramal do KM 138 da Rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Alciney estava trafegando em sua motocicleta quando colidiu frontalmente com a dupla Thiago e Bruno, que são cunhados e estavam em outra moto. Com o impacto, os três foram arremessados a uma grande distância e um sofreu traumatismo craniano moderado e possível fratura, além de várias escoriações pelo corpo.

Populares prestaram os primeiros socorros e colocaram aa vitimas em uma caminhonete e levaram ao Pronto Socorro de Rio Branco. No KM 80, uma ambulância do SAMU de suporte básico interceptou o carro e atendeu os três pacientes. No trajeto ao PS, Thiago apresentou um quadro mais grave e foi necessário pedir apoio da ambulância de suporte avançado do Samu, que interceptou a outra básica já no km 30. Thiago, que estava em estado grave, foi encaminhado ao PS de Rio Branco, juntamente com as outras vítimas em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito também esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, as motos foram removidas por um guincho.

