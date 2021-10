Com emenda de Perpétua, 35 comunidades rurais no Acre terão internet gratuita

Ao menos 35 localidades rurais do Acre vão receber antenas de internet do Programa GESAC, do Ministério das Comunicações, graças à emendas da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB). Os moradores terão acesso à internet gratuita.

As antenas serão instaladas próximas a escolas, associações, igrejas ou unidades de saúde dos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Porto Walter, Bujari, Jordão, Assis Brasil, Capixaba e Porto Acre.

Uma das antenas já foi instalada no Jordão e está em funcionamento. “A ideia é levar internet gratuita e de qualidade para as comunidades rurais dos municípios. Tenho certeza de que será muito útil principalmente para os estudantes, que vão utilizar a internet para auxiliar nos estudos também. Nem todo mundo tem como colocar crédito no telefone sempre pra usar internet”, disse Perpétua.

As comunidades inscritas no programa estão sendo avaliadas pelo Ministério das Comunicações. A previsão é de que a instalação inicie ainda este ano.