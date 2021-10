Com Gladson, deputados federais do AC discutem obras de orla no Bairro 15 e viaduto na Avenida Ceará

O governador Gladson Cameli anunciou, no final desta tarde de terça-feira (19), ter chegado a Brasília para participar de reuniões com parte da bancada federal na Câmara dos Deputados. Disse que, da bancada, teria reuniões principalmente com os deputados Alan Rick (DEM-AC) e Vanda Milani (Pros-AC).

Na pauta, segundo o governador, ajustes técnicos em projetos para a liberação de recursos para a construção de uma ponte e uma orla às margens do rio Acre, no bairro do XV, e do viaduto da Avenida Ceará, todas em Rio Branco.

Gladson Cameli disse que, à medida que a pandemia do coronavírus vai arrefecendo, com a diminuição do número de casos e de mortes, graças à vacinação, o governo avança para a realização de obras planejadas e que não foram executadas no devido cronograma por causa da doença. “Não temos mais tempo a perder. A partir de agora, cada minuto é importante e estamos aqui para, no nosso retorno ao Acre, anunciarmos o início dessas duas obras importantes para nossa Capital”, afirmou o governador.