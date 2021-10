Com novas máquinas, Deracre promove melhorias no Ramal do 12, em Sena Madureira

Com a utilização das novas máquinas enviadas pelo Governo do Estado para Sena Madureira, o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), está promovendo um trabalho de melhoramento no ramal do 12 que fica na estrada de Manoel Urbano.

De acordo com o ex-vereador Zenil Chaves, coordenador dos ramais em Sena, a largura do ramal do 12 está sendo ampliada para facilitar o tráfego. “Há relatos de que neste ramal já teve até acidente porque não dava pra passar um carro pelo outro. Estamos enlarguecendo o ramal para que os moradores tenham o acesso devido. Essa é a determinação do governador Gladson Cameli”, frisou.

Mesmo com a ocorrências das primeiras chuvas na região de Sena, os trabalhos nos ramais por parte do Deracre continuam sendo realizados. Entre reabertura e melhoramento, já foram feitos mais de 800 quilômetros pelo Deracre em Sena Madureira.