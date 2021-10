Concurso IBGE: inscrições serão retomadas em dezembro de 2021, afirma supervisor

O concurso IBGE, que ofertaria mais de 204 mil vagas para a realização do Censo Demográfico foi oficialmente cancelado no dia 18 de outubro de 2021. Entretanto, a retomada da seleção já está ocorrendo a todo vapor. Até porque o supervisor de disseminação de informação do instituto no Piauí, Eyder Mendes, divulgou as datas previstas para as novas inscrições, bem como o período de aplicação das provas objetivas.

O anúncio foi transmitido na última quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021. “Nós devemos ter uma nova empresa fazendo esse certame. Inclusive, já temos até as datas definidas”, comunicou Mendes. De acordo com o supervisor, as inscrições para os cargos de Agente Censitário Supervisor e Municipal devem ocorrer entre 01 e 23 de dezembro.

Ele também informou que as provas para Agente Censitário Municipal e Supervisor deverão ser aplicadas provavelmente no dia 23 de janeiro de 2022. Para o cargo de Recenseador, o data seria distinta: 30 do mesmo mês.

