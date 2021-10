Concurso INSS nível médio: veja concorrência por região

Quem aguarda o aval para o novo concurso INSS, por parte do Ministério da Economia, já pode esperar um alto número de inscritos, caso a seleção seja autorizada. Nesse caso, o cargo de técnico do seguro social, de nível médio, seria o mais concorrido.

Isso porque o último edital publicado para a carreira, contou com com mais de 1 milhão de inscritos, sendo ao todo 1.043.807 para 800 vagas.

No último dia 22 de setembro, Folha Dirigida trouxe dados da concorrência geral dos editais para analistas e técnicos, nos anos de 2015 e 2011. Confira aqui!

Para especificar melhor como foi a disputa da última seleção para técnico do seguro social, reunimos os números por região, considerando que a disputa na época foi regionalizada, ou seja, o candidato concorria apenas às vagas da cidade escolhida no momento da inscrição.

Ainda não há informações sobre como poderá ser a concorrência do novo concurso INSS, caso seja autorizado. No entanto, as últimas seleções do executivo federal têm adotado o sistema de concorrência nacional.

Foi assim nos concursos para a PF, PRF, Depen e Banco do Brasil, por exemplo. Desta forma, a expectativa é que uma nova seleção para o Instituto Nacional de Seguro Social siga o mesmo caminho, mas ainda não confirmação oficial sobre o assunto.

Concurso INSS – concorrência por região para técnico do seguro social – 2015

Superintendência Regional I (Estado de São Paulo)

São Paulo – Sul : 26.700 inscritos para sete vagas na ampla concorrência – relação de 3.814 candidatos por vaga;

: 26.700 inscritos para sete vagas na ampla concorrência – relação de 3.814 candidatos por vaga; Sorocaba : 21.444 inscritos para 15 vagas na ampla concorrência – relação de 1.429 candidatos por vaga; e

: 21.444 inscritos para 15 vagas na ampla concorrência – relação de 1.429 candidatos por vaga; e São Paulo – Leste: 20.235 inscritos para duas vagas na ampla concorrência – relação de 10.117 candidatos por vaga.

Superintendência Regional II (Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro)

Rio de Janeiro RJ : 24.9450 inscritos para uma vaga na ampla concorrência;

: 24.9450 inscritos para uma vaga na ampla concorrência; Belo Horizonte MG : 20.279 inscritos para duas vagas na ampla concorrência – relação de 10.139 candidatos por vaga; e

: 20.279 inscritos para duas vagas na ampla concorrência – relação de 10.139 candidatos por vaga; e Montes Claros MG: 17.173 inscritos para 14 vagas na ampla concorrência – relação de 1.226 candidatos por vaga.

Superintendência Regional III (Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina)

Curitiba PR : 23.518 inscritos para cinco vagas na ampla concorrência – relação de 4.703 candidatos por vaga;

: 23.518 inscritos para cinco vagas na ampla concorrência – relação de 4.703 candidatos por vaga; Maringá PR : 11.758 inscritos para cinco vagas na ampla concorrência – relação de 2.351 candidatos por vaga; e

: 11.758 inscritos para cinco vagas na ampla concorrência – relação de 2.351 candidatos por vaga; e Cascavel PR: 10.580 inscritos para sete vagas na ampla concorrência – relação de 1.511 candidatos por vaga.

Superintendência Regional IV (Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe)

São Luís MA : 25.688 inscritos para 14 vagas na ampla concorrência – relação de 1.834 candidatos por vaga;

: 25.688 inscritos para 14 vagas na ampla concorrência – relação de 1.834 candidatos por vaga; Salvador BA : 21.935 inscritos para três vagas na ampla concorrência – relação de 7.311 candidatos por vaga; e

: 21.935 inscritos para três vagas na ampla concorrência – relação de 7.311 candidatos por vaga; e Juazeiro do Norte CE: 20.265 inscritos para nove vagas na ampla concorrência – relação de 2.251 candidatos por vaga.

Superintendência Regional V (Estados de DF, Acre, Amazonas, Amapá, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins)

Distrito Federal : 35.136 inscritos para sete vagas na ampla concorrência – relação de 5.019 candidatos por vaga;

: 35.136 inscritos para sete vagas na ampla concorrência – relação de 5.019 candidatos por vaga; Belém PA : 32.604 inscritos para 27 vagas na ampla concorrência – relação de 1.207 candidatos por vaga; e

: 32.604 inscritos para 27 vagas na ampla concorrência – relação de 1.207 candidatos por vaga; e Goiânia GO: 22.962 inscritos para 12 vagas na ampla concorrência – relação de 1.913 candidatos por vaga.

Na ocasião da seleção de 2015, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, que organizou o concurso, publicou a tabela completa com as informações dos inscritos e concorrência.

Concurso INSS tem previsão de 7 mil vagas

No momento, o pedido de concurso INSS está em análise no Ministério da Economia. Ao todo, foram solicitadas 7.575 vagas em todo o país, sendo elas para os seguintes cargos e áreas:

técnico do seguro social – nível médio – R$5.447,78

áreas: Análise Reconhecimento de Direito RGPS (2.938 vagas), Combate à Fraude (734), Serviço de Apoio ao Reconhecimento de Direito (216), Serviço de Atendimento de Demandas Judiciais (40), Serviço de Cobrança Administrativa (34), Análise Reconhecimento de Direito RPPS (46) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (1.996).

analista do seguro social – nível superior – R$8.357,07

áreas: Serviço Social (463 vagas), Reabilitação Profissional (702) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (406).

Em reuniões realizadas entre os dias 8 e 13 de setembro, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Leonardo Rolim, confirmou à Fenasps que o orçamento para realizar a nova seleção está no PLOA para 2022.

“Na audiência com o presidente do INSS, nos dias 8 e 13 de setembro, o mesmo reafirmou que existe a verba no orçamento para realizar concurso para 7.500 vagas. Vamos agora pressionar o governo para a realização do concurso”, disse o secretário de Administração e Finanças da Fenasps, Moacir Lopes.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Instituto Nacional de Seguro Social

: Instituto Nacional de Seguro Social Cargos : técnico e analista do seguro social

: técnico e analista do seguro social Vagas : 7.575 solicitadas

: 7.575 solicitadas Requisitos : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Remuneração : R$5.447,78 e R$8.357,07

: R$5.447,78 e R$8.357,07 Status: aguardando aval do Ministério da Economia

Saiba como foi o último concurso INSS

Para quem já deseja iniciar a preparação, o último edital pode ser usado como base. Realizado em 2015, o concurso do INSS contou com 950 vagas para técnicos e analistas.

A seleção teve a organização do Cebraspe. Os candidatos ao cargo de técnico foram submetidos a uma prova objetiva, contendo 120 questões sobre:

Ética no Serviço Público;

Regime Jurídico Único;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Noções de Informática; e

Conhecimentos Específicos.

Já os analistas tiveram disciplinas de Português, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Legislação Previdenciária, Legislação da Assistência Social, Saúde do Trabalhador e da Pessoa com Deficiência.