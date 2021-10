COP 26: agenda de Gladson no Reino Unido inicia na próxima terça; veja toda programação

Na próxima semana, o governador Gladson Cameli participa da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 26, que será sediada em Glasgow, no Reino Unido, de 31 de outubro a 12 de novembro. Ao lado de grandes lideranças mundiais, Gladson vai discutir estratégias de redução dos impactos ambientais e poderá apresentar resultados das políticas ambientais no estado.

A agenda do chefe do executivo inicia na terça-feira (2), quando Gladson participa de uma reunião na Representação Permanente do Brasil junto às Organizações Internacionais sediadas em Londres, na Embaixada do Brasil em Londres, no dia seguinte ele continua com encontros na Embaixada.

Na quinta-feira (4), Gladson segue para Glasgow, onde participa na sexta (5) do Amazon Day, onde ocorre a apresentação das iniciativas dos Estados da Amazônia Brasileira. O Estado do Acre apresentará o Programa REM, o SISA e o Glasgow Selo Acre SISA. Lançamento do Manual de Elegibilidade; Piloto de Indicadores de Salvaguardas do SISREDD; discussão para o fortalecimento do REDD+ Brasil; apresentação dos resultados do InfoHub 2019/2020. Outras reuniões ocorrem até o dia 9 de novembro.

Na comitiva do Acre, além do governador Gladson Cameli, estará Jaqueson da Luz Queiroga – Assessor Executivo do Governador; Sara Lima de Sousa – Secretária Executiva do Gabinete do Governador (interprete); Carlos Augusto da Silva (Cel. Negreiros) – Sub-chefe Casa Militar e o 1º Ten. Bairo Guedes Costa – AJO.

Confira a agenda completa do governador:

DIA 02 DE NOVEMBRO – TERÇA-FEIRA

Agenda com a Embaixada do Brasil em Londres.

A partir do horário das 11h haverá reunião na Representação Permanente do Brasil junto às Organizações Internacionais sediadas em Londres

Reino Unido/Londres – Embaixada do Brasil em Londres.

Almoço com o Diretor do Brazilian Institute, centro de estudos brasileiros

na universidade Kings College, Sr. Anthony Pereira e o Embaixador do

Brasil em Londres, Sr. Marco Farani.

DIA 03 DE NOVEMBRO – QUARTA-FEIRA

Agenda com a Embaixada do Brasil em Londres.

A partir das 12h haverá reuniões e almoço com o Sr. Michael Stott (editor para a América Latina do Jornal Financial Times) e o embaixador Marco Farani. Embaixada do Brasil em Londres.

15h30 REBRASLON /OIC

Reunião na Representação Permanente do Brasil junto às Organizações

Internacionais sediadas em Londres.

DIA 04 DE NOVEMBRO – QUINTA-FEIRA

Trânsito de Londres para Glasgow – Reino Unido

DIA 05 DE NOVEMBRO – SEXTA-FEIRA

Agenda do Ministério do Meio Ambiente – Amazon Day – Apresentação das iniciativas dos Estados da Amazônia Brasileira. O Estado do Acre apresentará o Programa REM, o SISA e o Glasgow Selo Acre SISA. Lançamento do Manual de Elegibilidade; Piloto de Indicadores de Salvaguardas do SISREDD; discussão para o fortalecimento do REDD+ Brasil; apresentação dos resultados do InfoHub 2019/2020.

Reino Unido/Glasgow – Scottish Campus

11h30 – SECEX /CAL/TNC

Reunião bilateral com Líder Global do BID para Mudanças Climáticas.

Reino Unido/Glasgow – Scottish Campus

Participantes: Líder Global do BID para Mudanças Climática, Juan Pablo Bonilla e Governadores e Secretários Eduardo Tavares/AP, Emerson Baú/RR e secretários de Meio Ambiente.

16h – SECEX /CAL/TNC

Reunião bilateral com o Diretor Global da TNC

Reino Unido/Glasgow – Scottish Campus

Participantes: Global Director Tackle Climate Change (TNC), Sr. Leonardo Lacerda. Governadores: Gladson Cameli, Mauro Mendes, Helder Barbalho e Marcos Rocha, acompanhados dos secretários: Eduardo Tavares, Emerson Baú

e Eduardo Taveira.

18h – GCF Coquetel de Boas Vindas

Reino Unido/Glasgow – Scottish Campus.

DIA 06 DE NOVEMBRO – SÁBADO

14h SECEX /CAL/TNC

Reunião bilateral entre Ministro do Financiamento Internacional para o Clima UK e Governadores.

Reino Unido/Glasgow – Scottish Campus

Participantes: Ministro do Financiamento Internacional para o Clima UK E Governadores Helder Barbalho/PA, Mauro Mende/MT, Gladson Cameli/AC e Marcos Rocha/RO.

15h SECEX / CAL/TNC

Reuniões bilaterais dos Estados com empresários da Coalizão Leaf.

Reino Unido/Glasgow – Scottish Campus

Participantes: Governadores, secretários de Meio Ambiente e Secretários de Planejamento e Empresários que compõe a Coalizão Leaf.

16h SECEX/Consórcio

Assinatura do MOU do Emergent com o Consórcio com participação dos

Governadores.

Reino Unido/Glasgow – Scottish Campus

18h EMERGENT CLIMATE

Jantar de Gala dos Líderes da Coalisão Under2

Reino Unido/Glasgow – Scottish Campus.

DIA 07 DE NOVEMBRO – DOMINGO

Agenda com o Instituto de Mudanças Climáticas – IMC – Reunião bilateral com o Department for Business, Energy & Industrial Strategy do Reino Unido, órgão financiador do Programa REM.

Reino Unido/Glasgow – Scottish Campus

Participantes: Governador do Estado do Acre, SEMAPI, CDSA e IMC, a reunião tem como objetivos tratar sobre os avanços do Programa REM Acre; Apresentar o Selo Acre SISA; novas oportunidade para a implementação do programa da Sociobiodiversidade do SISA – através de uma política voltada para o fortalecimento da Bioeconomia no Estado do Acre; ato de reconhecimento do Estado do Acre ao BEIS pela contribuição de apoio financeiro a políticas que contribuam para as reduções de emissões dos gases de efeito estufa global.

19h SECEX / CAL/TNC

Jantar Governadores e Empresários.

Reino Unido/Glasgow

Participantes: Governadores, Secretários, Equipes Técnicas dos Estados e Equipe Secex e Convidados do Setor Privado

DIA 08 DE NOVEMBRO – SEGUNDA-FEIRA

14h – Centro Brasil no Clima

O Futuro da Amazônia – conciliando agropecuária e conservação da

floresta

Reino Unido/Glasgow – Scottish Campus.

Participantes: Governadores de Estados Brasileiros, incluindo os representantes da Amazônia Legal e demais convidados.

DIA 09 DE NOVEMBRO – TERÇA-FEIRA

SECEX /CAL E PARCEIROS

Agenda Bilateral com Representantes de Instituições sugeridas pela OSF.

Reino Unido /Glasgow – Scottish Campus,

Participantes: Governadores e secretários

MEMBROS DA COMITIVA DO GOVERNADOR GLADSON CAMELI:

1 – Gladson de Lima Cameli – Governador do Estado do Acre;

2 – Jaqueson da Luz Queiroga – Assessor Executivo do Governador;

3 – Sara Lima de Sousa – Secretária Executiva do Gabinete do Governador (interprete);

4 – Carlos Augusto da Silva (Cel. Negreiros) – Sub-chefe Casa Militar;

5 – 1º Ten. Bairo Guedes Costa – AJO.