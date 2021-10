Cozinhando há meses em fogareiro, acreana pede ajuda para comprar comida e pagar dívidas

A senamadureirense Cheila de Castro da Silva, de 42 anos, precisa de doações para conseguir alimentar sua família e pagar algumas dívidas.

Moradora do bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, mais conhecido como invasão, ela está com pelo menos 5 talões de energia atrasados, além 3 parcelas da casa que comprou para morar e está tentando quitar.

Cheila é mãe de dois filhos que residem com ela – um de 11 anos e outro de 18 anos. Ela contou à reportagem do ContilNet que o mais velho tem dificuldades para se manter nos empregos que consegue, por conta do quadro grave de epilepsia.

A dona de casa tem cozinhado em um fogareiro, quando consegue doação de alimento e dinheiro para comprar o carvão, já que está sem gás há pelo menos 7 meses. “Às vezes, não tenho dinheiro nem para o carvão. Vamos comendo aquilo que recebemos de doação e quando tem”, destacou.

Sem emprego há alguns meses, ela conta que começou a fazer faxina em casas de pessoas conhecidas para conseguir comprar o básico para sobreviver, mas pode ter sua energia cortada nos próximos dias.

“Não é suficiente, pois tenho as parcelas da casa e da energia. Não é fácil. Se alguém puder me ajudar, agradeço”, finalizou.

Os interessados em fazer qualquer doação podem enviar a quantia desejada via pix, pelo (68) 99938-8278.