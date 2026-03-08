Como a guerra no Oriente Médio pode semear a fome no mundo

Por: Peter S. Goodman

Quanto mais tempo durar o conflito no Oriente Médio, maior a probabilidade de que pessoas em todo o mundo paguem mais por alimentos. E aqueles nos países mais vulneráveis ​​poderão enfrentar a fome.

O Golfo Pérsico é uma importante fonte de fertilizantes. Embora a região seja mais conhecida como uma fonte prodigiosa de petróleo e gás natural, sua abundância de energia impulsionou o desenvolvimento de fábricas que produzem as matérias-primas para muitos tipos de fertilizantes, especialmente aqueles que fornecem nitrogênio.

Os fertilizantes nitrogenados são essencialmente gás natural reconfigurado em nutrientes para plantas. Eles nutrem as plantações que produzem aproximadamente metade do suprimento mundial de alimentos.

Por enquanto, a maioria das fábricas de fertilizantes nitrogenados no Golfo Pérsico continua produzindo. Mas a entrega desses produtos aos agricultores tornou-se repentinamente impossível, devido ao fechamento efetivo do Estreito de Ormuz, o estreito canal que liga o Golfo ao Oceano Índico.

A interrupção do tráfego marítimo no estreito é a principal razão para a alta dos preços do petróleo e do gás. Se a hidrovia permanecer interditada, os preços de fertilizantes essenciais e dos produtos químicos usados ​​em sua fabricação aumentarão. Isso poderá levar os agricultores a limitar seu uso, reduzindo a oferta mundial de alimentos e tornando a alimentação menos acessível.

“É ruim — não há outra maneira de dizer”, afirmou Chris Lawson, vice-presidente de inteligência de mercado e preços do CRU Group, uma empresa de pesquisa e dados com sede em Londres, especializada em commodities. “O mundo depende muito de fertilizantes e matérias-primas associadas fornecidas por essa região.”

A guerra tem o poder de expor as vulnerabilidades que surgem da interconexão. Há quatro anos, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o mundo aprendeu uma lição dolorosa sobre a geografia da agricultura. Ambos os países eram importantes produtores de trigo e outros grãos. Logo, a escassez de pão surgiu desde a África Ocidental até o Sul da Ásia.

A Rússia e a Ucrânia também produzem quantidades significativas de fertilizantes. O conflito prolongado tornou esses produtos escassos, elevando os preços e levando os agricultores a economizar no uso de fertilizantes. O resultado foi a redução das colheitas.

A recente instabilidade no Oriente Médio não afeta a colheita de grãos, mas seus impactos no setor de fertilizantes podem ser ainda mais profundos.

“Os volumes são potencialmente maiores desta vez do que no conflito entre Rússia e Ucrânia”, disse Sarah Marlow, editora global de fertilizantes da Argus Media, um serviço de notícias e dados focado em commodities. “Há vários países produtores envolvidos.”

Os fertilizantes podem ser divididos em três tipos básicos que fornecem nutrientes específicos ao solo: nitrogênio, fósforo e potássio. Cinco dos principais exportadores de fertilizantes — Irã, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos e Bahrein — dependem fortemente do Estreito de Ormuz para exportar seus produtos.

Em conjunto, esses países fornecem mais de um terço do comércio mundial de ureia, a forma dominante de fertilizante nitrogenado, bem como quase um quarto de outro tipo, a amônia, de acordo com dados compilados pela Associação Internacional de Fertilizantes, um grupo comercial com sede em Londres. Os mesmos cinco países produzem quase um quinto dos fertilizantes fosfatados.

Uma das principais fornecedoras de ureia, a QatarEnergy, interrompeu a produção na semana passada ao perder o acesso ao gás natural após ataques de drones e mísseis iranianos. Outras fábricas continuam produzindo ureia, estocando-a perto de portos e aguardando a retomada dos embarques.

“Ninguém sabe por quanto tempo isso pode continuar e ainda haver espaço suficiente para armazenamento”, disse Laura Cross, diretora de inteligência de mercado da Associação Internacional de Fertilizantes.

Alguns veem a crise crescente que a agricultura enfrenta como um sinal de alerta sobre a dependência excessiva de um pequeno grupo de produtores de fertilizantes para satisfazer a necessidade de calorias da humanidade.

A pandemia expôs os riscos de depender de um único país, a China, para ingredientes básicos de medicamentos. A turbulência no Oriente Médio ressaltou os perigos de depender do Golfo Pérsico para petróleo e gás, levando a discussões sobre a necessidade de os países acelerarem a implantação de fontes de energia renováveis, como a eólica e a solar. E a crise na indústria de fertilizantes serve como um lembrete de que essa mesma região instável é vital para o abastecimento alimentar mundial.

“A solução a longo prazo é não depender de fertilizantes que precisam ser transportados pelo Estreito de Ormuz”, disse Raj Patel, economista político e especialista em alimentação sustentável da Universidade do Texas em Austin. “Nós nos tornamos bastante dependentes dessas importações.”

Uma possível solução, acrescentou ele, encontra-se na Índia e no Brasil, onde os governos incentivaram os agricultores a reduzir drasticamente a aplicação de fertilizantes importados, diversificando as culturas e adicionando nutrientes disponíveis localmente ao solo.

“Uma produção mais sustentável é a mudança a longo prazo de que precisamos”, disse Patel.

Muitos especialistas concordam, mas a solução preferida de Patel não resolve o problema imediato de como produzir a colheita deste ano.

O momento da crise é especialmente preocupante para os agricultores do Hemisfério Norte, que agora enfrentam a necessidade de aplicar fertilizantes nas plantações que serão cultivadas na primavera.

A situação é crítica para a agricultura americana. As tarifas impostas pelo presidente Donald Trump já haviam elevado os custos dos fertilizantes importados, obrigando muitos agricultores a adiar seus estoques. A Casa Branca isentou os fertilizantes das tarifas mais recentes no mês passado. Mas milhões de toneladas de ureia não podem ser obtidas rapidamente em todo o mundo.

A Índia é particularmente vulnerável, visto que tradicionalmente compra cerca de 40% de seus fertilizantes à base de ureia e fosfato de fornecedores do Oriente Médio.

Enquanto o mundo busca outras fontes, a alternativa mais óbvia é a China. Mas o governo chinês, buscando proteger seus próprios agricultores do mesmo tipo de turbulência geopolítica em curso, impôs restrições à exportação de fertilizantes no ano passado.

Os comerciantes já estão reagindo à ameaça de um choque no fornecimento de fertilizantes. Na última semana, a ureia vendida no Egito — um mercado amplamente acompanhado — subiu de cerca de US$ 485 por tonelada para US$ 665 por tonelada, ou aproximadamente 37%, segundo a Argus.

Isso está muito longe dos preços de fertilizantes acima de US$ 1.000 vistos após a invasão russa da Ucrânia. Mas quanto mais tempo os fornecedores do Golfo Pérsico permanecerem afetados, maior será o risco de aumentos semelhantes.

Um aumento contínuo no custo dos fertilizantes pode forçar os governos do Sul da Ásia e da África Subsaariana a subsidiar o custo do cultivo ou, de outra forma, a assistir à alta dos preços dos alimentos. Isso poderia agravar o endividamento de muitos países de baixa renda.

Para agravar a situação, os fertilizantes são geralmente negociados em dólares americanos. A moeda americana se beneficiou de seu status de porto seguro desde o início da guerra, valorizando-se em relação a outras moedas. Mas isso torna os fertilizantes e componentes importados mais caros em moedas locais.

Segundo um estudo publicado no ano passado, os agricultores de grande parte da África foram os mais afetados pelo aumento dos preços dos fertilizantes em 2023.

Globalmente, o aumento dos preços dos fertilizantes pode reduzir as colheitas, limitar a oferta e elevar o preço dos alimentos.

“O preço dos alimentos vai subir”, disse Jan Willem Erisman, engenheiro químico e especialista em fertilizantes da Universidade de Leiden, na Holanda.

Pesquisadores descobriram que o aumento dos preços dos alimentos geralmente leva ao aumento da desnutrição em países pobres.

Outro foco de preocupação é o enxofre, uma substância amarela e pulverulenta que é um subproduto do refino de petróleo e gás. O enxofre é transportado a granel em navios cargueiros para portos em todo o mundo e, em seguida, usado para fabricar fertilizantes fosfatados e metais.

De acordo com o CRU Group, quase metade do enxofre mundial encontra-se agora no lado errado do Estreito de Ormuz, efetivamente preso no local.

Aproximadamente um quarto desse enxofre é destinado à China, onde é usado na fabricação de fertilizantes fosfatados. Uma parcela semelhante é enviada à Indonésia, tanto como ingrediente para fertilizantes quanto como elemento usado na produção de níquel. A agricultura africana também depende fortemente do enxofre proveniente do Golfo Pérsico.

Antes da guerra, os estoques de enxofre já eram escassos em grande parte do mundo. Diante dos preços já elevados, os compradores relutavam em aumentar seus estoques.

Agora, os preços estão subindo ainda mais.

Caso o enxofre se torne escasso, isso será sentido com mais intensidade em Marrocos, onde as fábricas o utilizam para produzir fertilizantes fosfatados.

“O enxofre é essencialmente a commodity mais exposta”, disse Lawson, do CRU Group. “É bastante surpreendente a exposição que todos esses diferentes mercados têm ao enxofre como matéria-prima.”

