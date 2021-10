Uma criança de oito anos foi baleada acidentalmente pelo irmão, de 14 anos, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (2).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o adolescente brincava com a arma do pai quando ela disparou, atingindo o peito da criança. Trata-se de um tipo de espingarda.

Ela foi levada primeiro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro São Benedito, e depois seguiu de helicóptero para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII.