Cuiabá x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

Após uma invencibilidade de quatro jogos, em que venceu o Palmeiras, candidato ao título, o Cuiabá chega para o confronto com o retrospecto recente negativo. Em baixa, a equipe do técnico Jorginho precisa da vitória para não se aproximar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o técnico Crespo ganhou alguns dias a mais no comando do São Paulo após o empate do Santos, que contou com boa atuação de sua equipe. Em caso de vitória, o Tricolor pula cinco posições e se abre seis pontos do Bahia, o primeiro no Z4.

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Cuiabá: Walter; João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo; Clayson, Max e Jenison. Técnico: Jorginho

Desfalques: Everton Sena (lesionado)

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Gomes, Miranda, Léo e Welington; Luan, Rodrigo Nestor e Marquinhos; Luciano, Rigoni e Calleri.

Técnico: Hernán Crespo

Desfalques: Galeano, Igor Vinícius, Willian (Lesionados) Arboleda (seleção colombiana)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá, Mato Grosso

Data: Segunda-feira (11/10/2021)

Horário: 20h

Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

Transmissão: Premiere (Pay-per-view)