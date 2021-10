Dia do Cirurgião-Dentista: Telessaúde Acre promove palestras online com certificação para profissionais e acadêmicos

No dia do Cirurgião-Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, o Núcleo Telessaúde Acre promove uma série de atividades virtuais de capacitação com certificação, tanto para os profissionais da odontologia acreana, como para acadêmicos, que começará nesta segunda-feira (25) até a próxima quarta (27).

Segundo a cirurgiã-dentista e organizadora do evento Caroline Oliveira, o objetivo principal deste webinário, além de comemorar o dia do profissional, é de capacitá-los para uma melhor atuação no dia a dia clínico, bem como de atualizá-los com os assuntos mais recentes da odontologia.

“A vantagem principal é de empoderar o próprio profissional. A programação está muito rica, abrangendo desde os cirurgiões-dentistas, público acadêmico, perpassando pela legislação do CRO, até os profissionais da atenção básica”, destacou.

PROGRAMAÇÃO

A programação, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de outubro, a partir das 14h (horário do Acre), começa com webpalestras sobre facetas em resina composta, alinhadores invisíveis na ortodontia, e harmonização facial e botox, que está se popularizando e sendo cada vez mais procurado nas clínicas odontológicas.

Na terça-feira (26), o evento recomeça às 14h com esclarecimentos sobre ética, legislação e marketing relacionados com a odontologia, bem como os impactos da publicidade no exercício da profissão. Além disto, assuntos como cárie precoce na infância e as competências do Núcleo de Saúde Bucal da Sesacre também se fazem presentes no webinário.

No último dia da programação (27), que ocorrerá nos dois turnos, mais precisamente das 9h às 12h e das 14h às 17h, as discussões que encerrarão o webinário estão relacionadas com saúde bucal dos pacientes especiais, bem como sobre a importância do dentista no combate ao tabagismo, pesquisa científica na odontologia, tempo de tratamento dentário e vigilância sanitária.

Para participar, basta acessar o canal do Telessaúde Acre, no YouTube e assistir às lives. Para os que se interessarem pelos certificados, será disponibilizada uma lista de presença nos três dias do evento.