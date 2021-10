A Semana do Servidor entra em seu quinto dia de programação. Neste dia 28 de outubro, Dia do Servidor, será a Fundação Elias Mansour (FEM), com o Show de artistas, que irá embalar a noite acreana. A apresentação será transmitida ao vivo pelo Canal Notícias do Acre, direto da Usina de Artes João Donato, a partir das 18 horas.

Confira os artistas que irão embalar a noite de comemoração.