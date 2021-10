Dignidade menstrual: Além do AC, mais 12 estados acenam aprovação de projetos semelhantes ao vetado por Bolsonaro

Diferente do presidente Jair Bolsonaro, que vetou o projeto que previa a distribuição de absorventes para mulheres e estudantes em situação de vulnerabilidade, o Acre e mais 12 estados já sinalizaram que adotarão as medidas em prol do combate à pobreza menstrual.

Na realidade local, o projeto aprovado por unanimidade, de autoria do deputado estadual Chico Viga (Podemos), obriga que as escolas do estado disponham de absorventes menstruais para que as meninas possam usá-las quando sentirem necessidade.

Após a sanção do governador Gladson Cameli, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) providenciará os itens para as escolas que, inclusive, já retornaram às aulas no último dia 04 de outubro.

De acordo com um levantamento feito pelo jornal Estadão, além do Acre, São Paulo, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro, Santa Catarina e o Distrito Federal têm projetos na área. Em debates, encontram-se os estados do Tocantins e Sergipe.

Segundo pesquisa da Johnson & Johnson Consumer Health em parceria com os Institutos Kyra e Mosaiclab, a pobreza menstrual afeta 28% das mulheres de baixa renda no Brasil, e 40% destas pertencem à faixa etária entre 14 a 24 anos. Um levantamento feito pela Always também constatou que papel higiênico, jornal e miolo de pão são usados no lugar de absorventes, o que pode comprometer a saúde das mulheres.

A expectativa atual de ativistas da causa, com relação à decisão do presidente, é de que o Congresso Nacional derrube o veto.