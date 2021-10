Em noite de gala, Juliana Melo é coroada a mais nova Miss Acre: “Quero dar voz às mulheres”

A noite de quinta-feira (7) foi memorável. Por, pelo menos, dois motivos: a volta do grandioso Miss Acre Universo 2021 e pela disrupção. A noite de gala, coordenada pela promoter Meyre Manaus, recebeu presencialmente dezenas de pessoas – obedecendo as mais rígidas normas sanitárias em cumprimento às medidas de proteção contra a Covid-19, e recebeu online os milhares de leitores do ContilNet, em transmissão exclusiva.

REVEJA A TRANSMISSÃO:

A noite, memorável e que marca a volta da realização do concurso, suspensa por um ano em virtude da pandemia, consagrou a Miss Cruzeiro do Sul, empresária Juliana Teixeira Rodrigues Melo, de 26 anos, como a nova representante do Acre e já tem passaporte carimbado para o Miss Brasil.

Devidamente coroada, Juliana recebeu, emocionada, a faixa das mãos de Sayonara Moura, que carregou o título por dois anos consecutivos. Formada no curso de Direito, a empresária Juliana Teixeira Rodrigues Melo, de 26 anos, é natural de Cruzeiro do Sul. Atualmente, reside em Rio Branco, onde administra a Loja Môzi.

VEJA MAIS: Miss Cruzeiro do Sul revela trajetória ao ContilNet, abre jogo sobre disputa ao Miss AC e manda mensagem à terra natal

Emocionada, Juliana foi de poucas, mas poderosas, palavras. “Quero dar voz às mulheres. Quero ser a voz das mulheres do Acre”, disse, em trecho do discurso. A cerimônia foi comandada por Sofia Brunetta e Marcelo Bimbi. A transmissão ContilNet teve apoio Trindade Publicidade.

“Estamos orgulhosos em auxiliar o ContilNet nesta empreitada. Utilizamos 4 câmeras, com uma grua, equipamentos para transmissão em Full HD. O resultado foi um evento de qualidade e o leitor pôde ter toda essa qualidade em casa”, diz Wendell Land.

Juliana Melo

Formada no curso de Direito, a empresária Juliana Teixeira Rodrigues Melo possui 26 anos. Natural de Cruzeiro do Sul, a jovem representa a cidade natal no concurso. Atualmente, reside em Rio Branco, onde administra a Loja Môzi.

Juliana conversou com o site ContilNet e contou um pouquinho sobre sua história no Juruá, como foi a decisão de participar do Miss Acre, sua preparação e expectativas no concurso e também suas escolhas e avaliações políticas. Confira a entrevista exclusiva.

Veja os melhores momentos:

Créditos: Douglas Richer/ContilNet