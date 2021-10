Em setembro, AC registrou queda de 1.402% no número de infectados por Covid-19 em comparação com agosto

Durante o mês de setembro, o Acre teve 93 casos confirmados de Covid-19. Isto quem diz são os boletins diários divulgados pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) a respeito do número de mortes e de infectados, e analisados pela redação do ContilNet.

Ainda de acordo com as informações destes balanços, o número de mortes saiu de 1.814 em 01 de setembro e passou para 1.838 no último dia 30. Contudo, no dia 21 de setembro a Sesacre identificou 18 mortes em decorrência do vírus, em tempos atrás, que ainda não tinham sido inseridas no sistema. Ou seja, o número de pessoas que, de fato, morreram em setembro foram de 6.

MORTES NÃO REGISTRADAS

Em nota de esclarecimento, a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Antônia Gerines Arruda Rangel, explicou que o motivo pelo qual as mortes em questão não haviam sido inseridas no sistema era porque “as unidades hospitalares não informaram à coordenação estadual de vigilância epidemiológica em tempo oportuno para notificação e divulgação”.

As mortes em questão ocorreram entre os dias 10 de junho de 2020 a 23 de julho de 2021. Deste montante, 16 eram do município de Sena Madureira, 2 eram de Cruzeiro do Sul e 1 de Tarauacá, com idades que variam entre 44 e 94 anos. Vale ressaltar ainda que, com relação ao próprio dia 21, a Sesacre não registrou nenhuma morte por Covid-19.

QUEDA

O dia em que os boletins apresentaram mais casos de infecção confirmadas através dos exames foi em 07 de setembro, onde a Sesacre registrou 22 infecções.

Em comparação com o mês de agosto, que registrou 15 mortes e 663 casos de Covid, a queda de óbitos foi calculada em 40% e em 1.402% em infecções.

VACINAÇÃO

Com relação à vacinação propriamente dita, o Portal da Transparência sobre informações relacionadas à Covid-19 mostra que, durante o mês de setembro, foram aplicadas 72.603 doses em todo o estado. Na última semana, que compreende os dias 25 a 30 de setembro, o sistema computou a aplicação de 4.302 vacinas.

O dia do mês de setembro que mais houve aplicação de vacinas foi no dia 13, com o total de 5.385 doses em todo o Acre. Nas últimas 24 horas, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) inseriu na plataforma 419 doses aplicadas.

Até a última atualização desta reportagem, a plataforma registrou a aplicação de 528.618 vacinas da primeira dose, 270.432 para a segunda e 12.054 para dose única. No total, 811.588 vacinas foram aplicadas, sendo 282.486 o número de pessoas totalmente imunizadas.