Em vídeo, Gladson parabeniza professores: “A escolha pelo ensino é a mais nobre missão que se pode abraçar”

Nesta sexta-feira (15) é comemorado no Brasil o Dia dos Professores. Em comemoração à data, o governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas) divulgou um vídeo onde parabeniza os mestres, como os chama, pelo seu dia.

“A escolha pelo ensino é a mais nobre missão que se pode abraçar. Neste 15 de outubro, reconhecemos e parabenizamos todos aqueles que dedicam sua vida e escolheram estar nesse mundo para ensinar e que têm na educação a mais nobre causa e colaboram com a formação das nossas crianças, jovens e até mesmo alfabetizando e ensinando a melhor idade”, diz.

O governador finalizou o vídeo com uma salva de palmas aos “mestres, quenão medem esforços, contribuindo verdadeiramente para o desenvolvimento do nosso estado. Parabéns a todos os professores do nosso estado do Acre”, encerrou.

O dia 15 de outubro foi escolhido para comemorar o dia do professor, pois em 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I, Imperador do Brasil, decretou uma Lei Imperial responsável pela criação do Ensino Elementar no Brasil (do qual chamou “Escola de Primeiras Letras”), e através deste decreto todas as cidades deveriam ter suas escolas de primeiro grau.