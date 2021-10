Empresas oferecem cursos gratuitos em tecnologia com possibilidade de efetivação

Projeção da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM) estima que até 2024 a demanda por profissionais da área de tecnologia será de 70 mil vagas por ano, enquanto o número de formados chegará a 46 mil. Com um cenário de oportunidades, grandes empresas atentas a essa demanda estão oferecendo cursos gratuitos de capacitação em tecnologia para todos os públicos.

Nomes potentes no mercado como Ifood, Santander, C&A, Itaú, BASF e Samsung têm ofertado cursos de capacitação gratuitos e on-line para prospectar talentos para suas companhias. Se esse é o seu objetivo, veja, a seguir, algumas seleções com inscrições abertas para cursos de tecnologia.

Ifood

Com o objetivo de turbinar o mercado de Tecnologia, o Ifood lançou a plataforma “Potência Tech”. A iniciativa é voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. São mais de duas mil bolsas para cursos on-line com formação em Back-end, Front-end, Web Full Stack e Data Science. Para participar é necessário ser maior de 18 anos, morar no Brasil e se enquadrar em um perfil de sub-representatividade. Confira mais informações no site do programa.

Samsung Ocean

O programa de capacitação e inovação tecnológica da Samsung vai oferecer em outubro cursos de Eletrônica, Linguagem Phyton, Impressão e Escaneamento 3D e Jornada Android, e mais 47 atividades gratuitas. O cronograma dos cursos e as inscrições estão disponíveis no site da Samsung Ocean.

3 – Vtex

A multinacional de Tecnologia com ações listadas na Bolsa de Nova York está com inscrições abertas para um curso específico para pessoas pretas e pardas com interesse em Comércio Digital. Neste curso da Vtex o aluno aprenderá a usar a tecnologia para ampliar seus conhecimentos em vendas on-line. Mais informações e inscrições estão disponíves no site do programa afirmativo Diverse Ecommerce Training.

4 – Itaú

O Itaú Unibanco promove o Bootcamp Itaú Devs exclusivo para pessoas pretas e pardas. Gratuito, o programa quer alavancar a carreira de analistas juniores de todo o Brasil, encontrando talentos para compor a área de Tecnologia do banco – sem necessidade de experiência prévia.

Os candidatos aprovados são contratados como colaboradores do Itaú desde o primeiro dia da capacitação para, em seguida, integrarem o time de tecnologia do banco. O programa seleciona, capacita e forma cerca de 40 pessoas por edição – até o fim do ano, mais de 200 vagas na área de Tecnologia do banco serão preenchidas por pessoas que desejam trabalhar como desenvolvedores back-end.

Para participar é preciso ser maior de 18 anos, ter disponibilidade para trabalhar em tempo integral (8 horas diárias) e possuir conhecimento em raciocínio lógico. Não será avaliado curso superior ou experiência profissional em tech. Interessados devem ficar atentos às novas turmas no site do programa.