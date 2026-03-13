Conheça 10 apps de IA que podem fazer diferença na rotina

Ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa são famosas por ajudar os usuários em diversas tarefas com apenas um comando. Para além das plataformas mais generalistas, existem aplicativos que conseguem ajudar em tarefas específicas como planejamento financeiro, criar vídeos e auxiliar em pesquisas e estratégias de vendas.

Apenas com simples comandos ou configurações, é possível utilizar a IA como uma verdadeira aliada no dia a dia.

O Brasil é o terceiro país com o maior número de usuários no ChatGPT, da OpenAI. Essa é uma evidência de que os brasileiros cada vez mais buscam essas soluções para tarefas diferentes.

LEIA TAMBÉM: Curso de Inteligência Artificial gratuito abre 25 mil bolsas no Mês da Mulher

Conheça 10 apps de IA para tarefas diferentes1. ChatGPTO ChatGPT (OpenAI) é uma das IAs mais utilizadas no Brasil e também no mundo.

Com base em prompts, que podem incluir textos, documentos e imagens e arquivos, é possível obter o resultado desejado. Seja ele ajuda para organizar as finanças, construir tabelas e gráficos, bem como realizar pesquisas.

2. Tiller MoneyManter o controle financeiro é essencial para realizar sonhos e planejar o futuro com tranquilidade, mas a rotina corrida e a complexidade das finanças podem dificultar esse processo.

O Tiller Money é uma ferramenta de IA que conecta suas contas bancárias a planilhas do Google Sheets ou Microsoft Excel, com automatização de controle financeiro.

O app transfere dados de 21 mil bancos com segurança e permite a caracterização personalizada das transações, além de enviar um e-mail diário com resumo da atividade da conta.

Ao incorporar essas soluções no seu dia a dia, você potencializa seu controle financeiro, ganha tempo e reduz o estresse relacionado ao dinheiro — fortalecendo sua autonomia para tomar decisões mais conscientes e estratégicas.

Há versão grátis do Tiller Money apenas por 30 dias, com cobrança de US$ 79 ao ano depois desse período.

3. CopilotSimilar ao ChatGPT, o Copilot é o assistente de IA generativa da Microsoft. O diferencial é que ele está conectado a todos os aplicativos da própria Microsoft.

Dessa forma, é possível pedir ao chatbot documentos salvos no OneDrive, bem como analisar e-mails e outras atividades. É uma boa ferramenta para as empresas.

4. TurboScribePlataforma que automatiza a transcrição de áudios ou vídeos em poucos minutos, com três níveis: mais rápido, mais equilibrado, ou com maior precisão.

A ferramenta de IA suporta a grande maioria dos formatos de áudio e vídeo comuns, incluindo MP3, M4A, MP4, MOV, AAC, WAV, OGG, entre outros. As transcrições podem ser feitas a partir de links do YouTube e outras plataformas, bem como uploads do usuário.

É possível subir arquivos de até 10 horas e 5GB na versão paga, que custa a partir de US$ 20 por mês. Na versão gratuita do TurboScribe, são permitidos 3 arquivos de até 30 minutos por dia.

5. ElicitMuito útil para estudantes, pesquisadores e professores, o Elicit ajuda os usuários a fazer resumos de estudos, além de encontrar informações em bancos de dados científicos e links para as fontes originais.

Um diferencial dessa ferramenta é a capacidade de encontrar informações que estão também em tabelas.

A versão gratuita permite extração de dados de 20 artigos por mês, mas os planos premium começam em US$ 10 ao mês.

6. Surfer AIPara quem trabalha com SEO (Search Engine Optimization), o Surfer AI pode otimizar textos com estratégias que otimizem a entrega do conteúdo a mecanismos de busca, como o Google.

Basta inserir palavras-chave para iniciar o artigo e indicar o modelo, tom de voz e marca para receber um artigo completo recheado de técnicas de SEO.

O Surfer AI, da Surfer SEO, não possui planos grátis. Os planos de assinatura começam em US$ 79.

7. Manus AIO Manus AI é um agente de IA criado pela startup chinesa Butterfly Effect, que o considera o primeiro agente de IA geral do mundo.

De acordo com a empresa, a ferramenta possui nível de autonomia inédito para executar tarefas. Ou seja, a plataforma não precisa de constantes prompts do usuário para realizar uma tarefa.

É possível, por exemplo, criar um site ou aplicativo do zero, para o qual a IA deve enviar até mesmo o código da plataforma e analisar erros antes de entregar.

Sua interface funciona de forma muito parecida com o ChatGPT, com planos grátis ou pagos a partir de US$ 16 por mês.

8. Synthesia AIAlém do Veo3 ou do novo Nano-Banana, o Synthesia AI oferece a criação de vídeos com qualidade de estúdio com avatares. A plataforma garante narrações em mais de 140 idiomas.

Basta montar um roteiro com as especificações desejadas e enviar ao chat. A IA deve mandar um projeto que pode ser editado pelo usuário e, em seguida, exportado.

9. Google AI StudioEspaço que inclui o famoso Gemini, Nano Banana e vários outros recursos de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.

As ferramentas de IA podem ser utilizadas para qualquer tarefa desejada, como criar imagens, solicitar análises e criar arquivos com base em outros já existentes.

O especialista recomenda o uso desses recursos tanto para empresas, quanto para uso pessoal de aumento de produtividade.

10. Tactiq.ioPlataforma de transcrição de reuniões em tempo real, além de personalização do conteúdo final.

D’Angelo destaca ainda que a Tactiq.io consegue criar destaques da reunião com base na análise de áudio e garantir um resumo objetivo das principais conversas. No entanto, essa ferramenta é utilizada apenas pelo navegador.