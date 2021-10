Enem 2021: confira dicas de aplicativos que ajudam na revisão de conteúdos

Com as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 cada vez mais próximas – nos dias 21 e 28 de novembro para quem efetuou a inscrição no período regular – o momento é de se concentrar nos estudos para mandar bem na avaliação que é uma das principais portas de entrada para o ensino superior.

Para auxiliar nessa etapa, existem diversos aplicativos com conteúdos que são de grande valia para quem deseja complementar as informações, conferir novas dicas ou otimizar os estudos. Na internet, é possível encontrar aplicativos que podem ser realmente úteis com conteúdo de qualidade, totalmente gratuitos e até alguns que podem ser usados off-line.

Listamos abaixo algumas opções. Confira!

Aplicativo do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou conteúdo gratuito de apoio para que for participar do Enem. Entre os materiais oferecidos estão todas as provas e os gabaritos dos exames anteriores. O estudante também pode acompanhar tudo por meio do Aplicativo do Enem, disponível no App Store e Google Play .

RevisApp

O RevisApp é um aplicativo com os principais assuntos do Ensino Médio, Ensino Fundamental, Enem e vestibulares apresentados de forma simples, prática e objetiva. A ferramenta para estudo e revisão pode ser usada completamente off-line.

Geekie Games

O Geekie Games, aplicativo de estudos reconhecido pelo Ministério da Educação, reúne videoaulas, simulados, resumos e questões no modelo do Enem. O app traz conteúdo de Química, Matemática, Física, Biologia, História, Geografia, Português, Sociologia, Filosofia e Redação.

Redação Nota 1000

O Redação Nota 1000 é um aplicativo gratuito que oferece conteúdo sobre redação para quem vai prestar o Enem. No app, são explorados os possíveis temas e a visualização de redações anteriores com boas notas.

Vestibulex

Vestibulex foca em quizzes com perguntas oficiais do Enem e de grandes universidades do Brasil. O app fornece muitas opções diferentes de simulados, incluindo a possibilidade de desafiar outros estudantes da plataforma.

Simulado de Espanhol no Enem

Elaborado pelo Escritório de Educação da Embaixada da Espanha, o aplicativo Simulado de Espanhol no Enem apresenta aproximadamente cem questões para ajudar nos estudos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio. O app está disponível gratuitamente no Google Play .

Outras opções para estudar

Além desses aplicativos, existem plataformas que compartilham conteúdos gratuitos que ajudam na rotina de estudos para o Enem. Uma delas é o Guia Enem, que reúne os principais assuntos cobrados na avaliação de forma resumida. No site, os candidatos podem conferir as principais matérias que estão presentes no Enem e em outros vestibulares, como: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Física, Química, Biologia e Inglês.

Oferecido pelo Educa Mais Brasil, o Guia pode ser usado como material de apoio por estudantes do Ensino Fundamental e Médio – como também o público geral – para pesquisas, revisão de conteúdos e resumos. Outro material do Educa é o Me Explica!, uma série de vídeos especialmente produzidos para o YouTube com dicas de professores de diversas matérias.