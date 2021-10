Exclusivo: Da terra de Chico Mendes, conheça a Miss Xapuri, candidata ao Miss Universo Acre 2021

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

Nayra Sthéphanny da Silva Santos é natural de Rio Branco, moradora do bairro Sobral . E com apenas 20 anos de idade foi escolhida a ‘Miss Xapuri 2021’ e representa o município de Chico Mendes, no concurso Miss Universo Acre 2021, organizado pela promoter Meyre Manaus.

Formada em Educação Física, a acreana concilia uma rotina de estudos, com projetos da Universidade Federal do Acre. Além disso, trabalha como modelo na Aster Model School e aceita parcerias com marcas e lojas, essa rotina tumultuada compete com a preparação física e emocional para a próxima passada em sua carreira, o Miss Universo Acre, que acontece na próxima quinta-feira (7) no Gran Reserva com cobertura e transmissão do site ContilNet.

Nayara conversou com o site ContilNet na manhã desta quarta-feira e contou como iniciou o sonho de participar do Miss Acre e também mais detalhes em entrevista exclusiva para este colunista. Confira!

Douglas Richer: Como surgiu esse sonho? Você sempre almejou participar de concursos de beleza e trabalhar como modelo?

Nayra Sthéphanny: Esse sonho, na verdade, vem desde o ensino médio quando eu tive a oportunidade de participar do ‘miss’ da minha escola, eu era uma das menos favoritas e acabei em 2° lugar, foi algo que nem eu imaginei, q partir dali eu comecei a pensar “e se isso for pra mim”.

Douglas Richer: Como é dividir a vida com trabalhos profissionais e estudos?

Nayra Sthéphanny: É algo muito corrido, eu faço faculdade, e faço parte de um projeto da Ufac que leva muito meu tempo, mas tento me organizar pra dar conta de tudo, porque fazer algo que eu gosto muuuito, algo por mim como modelar garante minha sanidade mental kkk.

Douglas Richer: Quais as expectativas para essa disputa?

Nayra Sthéphanny: Como qualquer uma eu quero ganhar, quero levar essa coroa, mas acho que diferente das outras meninas não faço por mim, faço pra honrar todas as pessoas que vem me ajudando nessa caminhada difícil e tbm pra trazer voz as causas que defendo, assim como representatividade para meninas como que acham que não podem realizar seus sonhos por conta da sua classe social, raça ou religião.

Douglas Richer: Você é natural de Xapuri?

Nayra Sthéphanny: Não, mas escolhi representar. É um município muito receptivo, estar lá é como estar em uma grande família e isso é muito bom, são pessoas extremamente batalhadoras e a honra é toda minha de poder representa-los.

Doulas Richer: Como você se sente representando o município de Xapuri?

Nayra Sthéphanny: Pra mim é uma honra, tivemos a oportunidade de escolher um município pra representar pq queríamos trazer a maior parte do Acre pra esse concurso, não só RB. Escolhi Xapuri por que tenho uma relação de muito carinha com este lugar, a família da minha melhor amiga é de lar e quando tive a oportunidade de ir pra lá pela primeira vez, fui tão bem acolhida, tão bem recebido, um carinho familiar encontrei lá e isto é muito importante pra mim.

Douglas Richer: Onde você se imagina daqui alguns anos?

Nayra Sthéphanny: Sendo uma figura a quem as pessoas se espelham sempre para o bem.

Douglas Richer: Caso seja eleita a Miss Acre 2021, você se sente preparada para representar o AC?

Nayra Sthéphanny: Sim, acredito muito na capacidade, principalmente em aprender rápido. O meu diferencial seria que se as outras estudam, treinam por 3 horas eu estudarei, treinarei por 6 horas.

Veja fotos da Miss Xapuri, Nayra Sthéphanny, candidata ao Miss Universo Acre 2021: