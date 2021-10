FFAC abre inscrições para três competições de base

O Departamento de Competições da Federação de Futebol do Acre (FFAC) abriu nesta quinta-feira (21) as inscrições para as disputas de mais três competições do calendário 2021. De acordo com o diretor de competições da entidade, Leandro Rodrigues, os torneios em pauta serão: sub-11, sub-13 e sub-17. O prazo para inscrições para as três competições será estendido até o dia 29 de outubro.

A previsão de início das competições nesta temporada está datada para o dia 14 de novembro. Os jogos serão disputados no estádio Florestão, na capital acreana. O campeão da categoria sub-17 representar o futebol local na disputa da Copa do Brasil 2022.

O Vasco da Gama é o último campeão da categoria sub-17. O torneio da temporada 2020 ocorreu somente no primeiro semestre deste ano, isso justificado pela proibição da realização de competições inferiores nas regionais acreanas por conta da pandemia do novo coronavírus.