Fora do SBT? Celso Portiolli vai para a Globo e expõe tudo em redes sociais

No vídeo, ele afirma que resolveu encher o saco do segurança. Filmado por uma pessoa não identificada enquanto dirigia em direção ao canal de Roberto Marinho, Portiolli questiona ao porteiro: “Tudo bem? Aqui é a Globo? Ô rapaz, errei de emissora”. O segurança, que percebe a situação no mínimo inusitada cai na gargalhada.

No fim das contas, Portiolli foi embora do local, rindo muito da situação: “meu Deus do céu, eu não presto”. Veja o vídeo:

Contratado do SBT há décadas, o famoso é uma das maiores audiências do canal e costuma incomodar a Globo e Record TV com o Domingo Legal, principalmente durante a exibição do quadro Passa ou Repassa.